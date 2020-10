Münchner Straße gesperrt

Neue Fahrbahndecke an einem Wochenende

Langenhagen. Die Münchner Straße erhält im Abschnitt Hessenstraße bis Höhe Erdinger Straße eine neue Fahrbahn. Die Straßenbaumaßnahme mit Sperrung ist vom 24. bis 25. Oktober geplant. Vorbehaltlich der Witterung soll am Sonnabend, 24. Oktober, die alte Fahrbahndecke abgefräst und am Sonntag, 25. Oktoberm die neue Asphaltdecke eingebaut werden.Da während der Arbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, bittet die Stadt alle Anlieger sich frühzeitig auf die anstehende Deckenerneuerung einzustellen. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Sie führen über die Langenhagener Straße und die Flughafenstraße (B522). Im Anschluss der Asphaltarbeiten werden Randfugen und Einbauten angebaut sowie die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Diese Nacharbeiten können bei einer halbseitigen Einengung der Fahrbahn durchgeführt werden. Vorbehaltlich der Witterung ist die Straßenbaumaßnahme bis zum 13. November abgeschlossen.Mit der Erneuerung der Fahrbahndecke in der Münchner Straße investiert die Stadt gut 220.000 Euro in Langenhagens Straßennetz.