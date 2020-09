Münzautomat aufgebrochen

Langenhagen (ok). Diebe öffneten nach Aussage der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam ein Kellerfenster in einem Haus in der Straße "Im Hohen Felde" und gelangten so in den Waschkeller des Mehrfamilienhauses. Dort wurde der Münzautomat für die Waschmaschine aufgebrochen und rund 30 Euro gestohlen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.