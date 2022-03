Mütter in der Kunst

Langenhagen. Die Kulturgeschichte der Mütter gehört zu den ältesten der Menschheit. Die Beziehung zwischen Mutter und Kind, das Künstler aus aller Welt seit Jahrhunderten immer wieder aufgreifen, ist nun Thema eines Vortrags der Volkshochschule am Montag, 21. März, um 17.15 Uhr im VHS-Treffpunkt.

Die Darstellungen reichen hierbei von pathetischen Madonnenbildern bis hin zu profanen Betrachtungen zum Leben der Frau. Das Mutterbild in der Bildenden Kunst hat sich vielfach gewandelt. Je nach Zeit und herrschender Ideologie ist die Mutter unterschiedlich dargestellt worden.

Unter den zahlreichen Kunstschaffenden, von denen Arbeiten präsentiert werden, sind auch die bekannter und weniger bekannter Frauen wie Niki de Saint Phalle, Käthe Kollwitz, Berthe Morisot, Elisabeth Vigée-Lebrun oder Artemisia Gentileschi.

Die Veranstaltung kostet acht Euro.

Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen schriftlich, per Fax (0511/7307-9718) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.