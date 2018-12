Musical in der FeG

Langenhagen. Seit den Herbstferien üben die Hort- und Kindergartenkinder der Arche sowie die Kinderkirchenkinder der FeG Kaltenweide – international- in Kooperation das Weihnachtsmusical „Die sonderbare Nacht“ unter der Leitung von Melanie Jäckel ein.

Inzwischen gab es schon zwei Aufführungen, nämlich am zweiten Adventswochenende Open Air auf dem Bauernhof Baumgarte und eine Woche später im Seniorenheim Margeritenhof im Weiherfeld. Die letzte und größte Aufführung findet nun Heiligabend um 15 Uhr im Saal der FeG Kaltenweide im Erlengrund 8 statt. Dieses Weihnachtsmusical wird für die ganze Familie ein wunderbarer Einstieg in den Heiligenabend sein.