Musik im Abendgottesdienst

Langenhagen. Zu einem Musikalischen Abendgottesdienst lädt die St. Paulus-Kirchengemeinde für Sonntag, 23. Januar, um 18 Uhr ein. „Gottes Einladung kennt keine Schranken“ lautet die Überschrift der Lieder und Texte. Es musizieren Alex Veth, Klavier, und Nele, Gesang. Die Abendgottesdienste finden an jedem vierten Sonntag im Monat in der St. Pauluskirche am Ada-Lessing-Pl. 7 (früher Hindenburgstraße 85) statt. Sie werden musikalisch und thematisch besonders gestaltet. Neben Pastor Foerster wirken noch Helen Rickert an der Orgel und die Kirchenältesten Siegrid Kastner und Eckart Jakob mit. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, eine Anmeldung ist nicht nötig.