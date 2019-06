Sommerfest am Sonnabend, 22. Juni, beim Kulturring

Langenhagen. Auch in diesem Jahr hat der Bürger- und Heimatverein Langenhagen wieder ein Sommerfest für seine Mitglieder aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger Langenhagens organisiert, auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit dem Kulturring Langenhagen. Am Sonnabend, 22. Juni, findet das Sommerfest wie jedes Jahr am Vereinshaus des Kulturrings Langenhagen am Rhodehof 18 statt. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einer kurzen Ansprache. Anschließend Kaffeetrinken unter dem Motto: " Kuchen von Mitgliedern selbst gebacken". Es erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm aus Musik und Tanz. Mit dabei sind: Paradies Oriental mit orientalischem Tanz, Duo Shimasira; indisch-orientalische Tänze, und die Shanty-Sänger Langenhagen; mit Seemannsliedern, Shantys und Lieder von der Waterkant. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 16 Uhr werden gegrillte Würstchen und Steaks angeboten. Diverse Getränke stehen auch bereit.