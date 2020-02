Musikabend

Langenhagen (ok) Zu einem Musikabend lädt das Gymnasium Langenhagen für Mittwoch, 18. März, ein. Beginn in der Aula des Schulzentrums ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei zwei Euro, für Schüler bei einem Euro. Karten für den musikalischen Querschnitt gibt es an der Abendkasse.