Musikalische Online-Osterwache

Langenhagen. Auch dieses Jahr wird es, trotz Corona, musikalisch. Am Ostersonntag, 4. April, um 6 Uhr morgens findet für Frühaufsteher auch in diesem Jahr eine Osterwache der Elia-Kirchengemeinde Langenhagen statt. Mit viel Musik und einigen guten Gedanken lädt sie ein zum Mitsingen, Nachdenken und Genießen. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Veranstaltungsort allerdings von der Kirche ins Internet verlegt. Die bereits im vor hinein aufgezeichnete Veranstaltung kommt so über den gemeindeeigenen YouTube-Kanal ( https://www.elia-kirchengemeinde.de/digitale-kirch... ) direkt zu jedem ins Wohnzimmer. Der Vorteil von YouTube ist, dass man an dieser Veranstaltung auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt oder zu ersten Mal teilnehmen kann.