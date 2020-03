Musikalischer Besuch

Langenhagen. Musik, Musik und noch mehr Musik. Das erwartet die Gäste der ChurchHour der Evangelisch-Lutherischen Elia-Kirchengemeinde Langenhagen, die unter dem Motto „Sing, Praise and Pray“ steht. Zu Besuch ist eine Worship-Band aus Sehnde. Jeder Musikliebhaber ist herzlich eingeladen, am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr dabei zu sein in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Langenhagen.