Musikalischer Spaziergang

Langenhagen (ok). Konzertspaziergang von der Liebfrauen- zur Elisabethkirche: Am Sonntag, 12. August, erklingen ab 17 Uhr Werke von Bach, Händel, Hasselmans und Guilmant. Zu hören sein werden an den Instrumenten: Laura Krajewski (Harfe), Thomas Zander (Flöte), Michael Tewes (Oboe) und Arne Hallmann (Orgel). Der Eintritt ist frei; Spenden sind erbeten.