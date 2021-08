CDU Engelbostel lädt ein

Engelbostel/ Schulenburg. Zu einem Musikfrühschoppen lädt derCDU Ortsverband Engelbostel/ Schulenburg am Sonntag, 29. August, ab 11.30 Uhr auf dem Hof der GaststätteTegtmeyer an der Resser Straße ein. Zur musikalischen Begleitung spielen „The Essern Hightlanders Pipe Band und GitarristPatrick Winter. Der am 12. September neu zu wählende Ortsrat von Engelbostel und Schulenburg stellt sich vor und lädt alle Bürger herzlich ein, kritische oder wohlwollende Gespräche zu führen. „Unsere Bürgermeisterkandidaten für Engelbostel Bettina Auras und Lutz Döpke für Schulenburg freuen sich auf die Besucher „so der stellvertretende Vorsitzende Matthias Rieder vom Ortsverband. Für Kinderspaß ist gesorgt.Die Veranstaltung findet unter den drei G-Regeln, Geimpft, Genesen,Getestet statt. An den Eingängen werden Anschriften der Teilnehmeraufgenommen. Für das leibliche Wohl sorgt das Tegtmeyer-Team mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken und Kaffee und Kuchen.