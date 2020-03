Mutige Frauen

Godshorn. Seit fast 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert, an dem weltweit mit Aktionen auf die Frauenrechte hingewiesen wird. Dieser besondere Tag ist auch Thema des Gottesdienst Anders am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten Godshorn. Mutige Frauen, Gottes starke Töchter gibt es in der Bibel, aber auch in vielen Bereichen der Kirche. Werden Sie gehört und wahrgenommen? Wir wollen ihre Geschichten erzählen, hören, und ihre mutigen, starken, und inspirierenden Gedanken weitergeben, die sie in die Welt getragen haben. Das Gottesdienst-Anders-Team und Pastor Falk Wook laden herzlich ein zu diesem besonderen Gottesdienst ein. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst wieder in bewährter Form von der Gruppe ConTakt unter der Leitung von Jürgen und Cordula Negelmann. Zum Abschluss lädt der Förderverein der Kirchengemeinde herzlich zum Förderschoppen in die Jugendscheune ein.