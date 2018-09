SPD lädt für Dienstag, 25. September, um 19 Uhr ein

Langenhagen. Die SPD Langenhagen lädt ganz herzlich zur Veranstaltung „Was kommt nach der Gebührenfreiheit? Kindertagesstätten in Niedersachsen“ ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr in der Teestube der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 19 statt. Einen Impulsvortrag zum Thema wird Burkhard Teuber, Geschäftsführer der AWO Region Hannover, halten. Nach Abschaffung der Kita-Gebühren in Niedersachsen in diesem Jahr geht es nun um qualitative Verbesserungen. Hierfür ist eine Novelle des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) erforderlich. So können Gruppengrößen, Personalausstattung und weitere Rahmenbedingungen gesetzlich geregelt werden. Neben notwendigen Entwicklungen in der Qualität wird es auch um den Bedarf an Plätzen und Fachkräften gehen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.