Nach wie vor 42 Erkrankte

Langenhagen (ok). Es bleibt bei 42 Erkrankten in Langenhagen. Die Zahl derjenigen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert, hat sich in der Flughafenstadt von Montag auf Dienstag nicht erhöht. Insgesamt sind 867 Menschen registriert, 149 gelten als genesen. Eine 78-jährige Frau ist an den Folgen des Corona-Virus verstorben. Insgesamt gibt es jetzt sechs Todesfälle in der Region Hannover.