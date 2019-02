Welche Angebote gibt es und was ist dabei zu beachten?

Langenhagen. Was machen Banken eigentlich mit meinem Geld? Bei konventionellen Banken weiß der Kunde in der Regel nicht, was die Bank mit dem eingezahlten Geld macht. In ihrem Vortrag der VHS zu „Nachhaltigen Geldanlagen – Welche Angebote gibt es und was ist dabei zu beachten?“ geht Monika Pietsch-Hadre auf die Fragen ein. Der Vortrag findet statt am Mittwoch, 27. Februar, im vhs-Treffpunkt von 18.15 bis 20.45 Uhr. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Die Anmeldung kann persönlich, schriftlich oder per E-Mail erfolgen an info@vhs-langenhagen.de.Allein Rendite und Risiko sind hier die entscheidenden Faktoren. Die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt werden nicht berücksichtigt. Doch immer mehr Menschen möchten finanzielle Ziele mit ethischen, sozialen und ökologischen Wertvorstellungen in Einklang bringen. Nachhaltige Geldanlagen sind gefragt, die etwa den Ausbau der Erneuerbaren Energien fördern oder Investitionen in Unternehmern ausschließen, die Profit mit der Produktion von Waffen und Rüstung oder durch die Duldung von Kinderarbeit erzielen. Bei diesem Vortrag erfahren Interessierte, was Nachhaltigkeit bei Geldanlageprodukten bedeutet und welche Aspekte sie beachten sollten. Zudem erhalten die Teilnehmer einen Überblick über verschiedene ethisch-ökologische Anlageformen. Folgende Themen werden im Vortrag behandelt: Was ist eigentlich eine nachhaltige Geldanlage? Was unterscheidet eine nachhaltige Bank von einer konventionellen? Warum können grüne Investments riskant sein – gerade wenn sie hohe Renditen versprechen? Stehen Nachhaltigkeit und Rendite im Widerspruch?Die erfolgreiche Kooperation der VHS Langenhagen mit der Umweltschutzbeauftragten der Stadt Langenhagen und unabhängigen Energieexperten wird in dieser Seminarreihe fortgeführt.