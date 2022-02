Nacht bleibt ruhig

Langenhagen (ok). Die Nacht ist für die Langenhagener Stadtfeuerwehr trotz des Sturmtiefs "Ylenia" relativ ruhig geblieben. Eine Handvoll Einsätze war bis zum Redaktionsschluss zu verzeichnen, Ein Baum lag auf der Autobahnauffahrt Flughafen auf der Straße, und ein Dachziegel hatte sich in Kaltenweide gelöst. Darüber hinaus gab es einen Einsatz in Kaltenweide.