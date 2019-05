Nachtflug

Langenhagen (ok). Die Nachtflugregelung soll mit der Verlängerung der Betriebserlaubnis entfristet werden. Ein Tagesordnungspunkt, der auch auf der nächsten Ratssitzung diskutiert werden soll. Termin ist am nächsten Montag, 27. Mai, ab 18 Uhr im Ratssaal. Außerdem verlässt AfD-Mitglied Sven Hoffmann den Rat. Diskutiert wird unter anderem auch über behindertengerechte Wohnungen, Inklusion und neue Kindergartengruppen. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt. Bereits am Donnerstag, 23. Mai, diskutiert der Jugendhilfeausschuss im VHS-Treffpunkt unter anderem über eine eigene Fachschule Sozialpädagogik in Langenhagen.