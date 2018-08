Nachtrags-Etat

Langenhagen (ok), Es könnte wieder heiß hergehen und intensiv diskutiert werden in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen, die am Montag, 27. August, um 18.30 Uhr im Ratssaal beginnt. Der Nachtragshaushalt steht auf dem Programm. Außerdem geht es bei den 27 Tagesordnungspunkten in der ersten Sitzung nach der Sommerpause um den Bau einer neuen Sporthalle für Engelbostel und Schulenburg, die Anerkennung Der DITIB-Türkisch-Islamischen Gemeinde als Träger der freien Jugendhilfe sowie die Seniorenbeiratswahl. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.