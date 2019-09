Nachts sicherer fühlen

Wing-Tsun-Schule bietet Kurse zur Selbstverteidigung an

Langenhagen (elr). Die Volkshochschule Langenhagen bietet am Sonnabend, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, jeweils von 11 bis 14.15 Uhr ein Seminar für Frauen an, worin gezeigt und geübt wird, wie sich Auftreten und Körpersprache in schwierigen Situationen verbessern lässt. Ebenso wird der gezielte Einsatz der eigenen Kraft zur Selbstverteidigung gezeigt und geübt. Ein weiterer Kursus wird für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren angeboten. Gezeigt wird, wie sich Kinder bei Auseinandersetzungenauf dem Schulhof oder bei Belästigungen im Alltag durch Erwachsene behaupten können. Dieser Kursus findet ebenfalls am Sonnabend, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, statt, jedoch von 15 bis 17.30 Uhr. Seminarort ist die Wing Tsun Schule Langenhagen, Walsroder Str. 152. Außer bequemer Sportkleidung, Turnschuhen und Getränke muss nichts mitgebracht werden. Anmeldungen persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder an info@vhs-langenhagen.de. Weitere Informationen im Programmheft, unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73079704.