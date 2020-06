Nachwuchs gesucht

Godshorn (ok). Nachwuchs wird natürlich auch in Corona-Zeiten gesucht. Auch bei den Mädchen des TSV Godshorn (A-, C-, D- und E-Juniorinnen). Fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 2002 und jünger sind eingeladen, am Training der Teams teilzunehmen. Interessierte melden sich bitte bei Björn Wiekenberg unter der Telefonnummer (0176) 63 02 03 00).