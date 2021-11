Nächste Woche keine Termine

Programmumstellung im Bürgerbüro

Langenhagen. Das Bürgerbüro der Stadt Langenhagen sowie die Verwaltungsstellen in den Ortschaften können in der kommenden Woche vom 29. November bis 4.Dezember wegen einer Programmumstellung keine Termine anbieten und sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies betrifft insbesondere die Dienstleistungen im Meldewesen sowie der Gewerbeanmeldung. Auch Auskünfte und sonstige Angelegenheiten wie beispielsweise Anträge auf Personalausweise, Reisepässe oder An- und Ummeldungen sind in dieser Zeit nicht möglich. Nicht betroffen von der Schließung ist die Kfz-Zulassung. Serviceangebot: Bereits bestellte Personalausweisen und Reisepässe, für die die Abholinformation vorliegt, können in dieser Woche an der Information des Rathauses abgeholt werden.Größere Einschränkungen sind für die Bürgerinnen und Bürger nicht zu erwarten, da im Vorfeld für diesen Zeitraum keine Termine im Online-Portal gebucht werden konnten.