Langenhagen. Der Ausbau der Berliner Straße zwischen Magdeburger Straße und Weißer Weg schreiten voran. Die Baustelle wechselt ab Donnerstag, 27. Januar, in den dritten Abschnitt. Ab dann sind alle Gebäude an der Berliner Allee mit einem Auto nur aus Richtung Hannoversche Straße zu erreichen.

Für die Arbeiten im dritten Abschnitt wird die Strecke zwischen östlichem Bebauungsrand (etwa in Höhe der Hausnummern 42 und 61) und Einmündungsbereich Weißer Weg gesperrt. Dort werden unter anderem die Gehwege, die Gossenanlage und Bordsteine sowie die Fahrbahn erneuert. Läuft alles nach Plan, sollten die Arbeiten Ende April abgeschlossen sein.

Die Wertstoffinsel auf dem ehemaligen Schwimmbadparkplatz ist ab dann aus Godshorn über die Straße Am Kielenkamp erreichbar.