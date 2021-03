Nächster Termin

Langenhagen. Im April wird im MGH die Reihe der Gesprächsabende zur Frauengesundheit fortgesetzt. Treffen ist am Mittwoch, 28. April, von18 bis 19.30 Uhr online per Zoom. Anmeldungen dazu bitte im MGH telefonisch oder per Mail. Wer Lust hat bei Tee und Kerzen darüber zu sprechen, ist herzlich willkommen. Mit einer Entspannungsreise wird der Abend abgerundet. Die Kosten liegen bei vier Euro pro Abend. Anmeldungen unter Telefon (0511/ 72 11 35) oder unter MGH-Langenhagen@t-online.de.