Nähstube für Kids

Donnerstag, 10. Oktober, im AWO-Familienzentrum „Sonnenblume“

Kaltenweide. Im Familienzentrum „Sonnenblume“ der AWO Region Hannover findet am Donnerstag, 10. Oktober 2019 ein Nähkursus für Kinder ab sechs Jahren, mit und ohne Vorerfahrungen im Nähen, statt. Der Kursus dauert von 9 bis 12 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro inklusive Material. Genäht wird dieses Mal eine Dreieckstasche. Nähmaschinen sind vorhanden. Mitzubringen sind gute Laune und Spaß an der Handarbeit. Schneidermeisterin Cornelia Kiehm leitet den Kurs.Es gibt noch wenige freie Plätze. Anmeldungen sind bis zum 8. Oktober möglich. Nähere Informationen und Anmeldung im AWO-Familienzentrum am Moorlilienweg 2,oder telefonisch unter (0511) 5 19 35 30 oder per Mail: familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de