Naheliegende Berufe

Langenhagen. Bei der neunten Edition von Naheliegende Berufe am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr beim Kunstverein Langenhagen spricht Martin Schwarz, Bassist und Komponist, ehemaliger Student an der HMTMH in Hannover. Sein Hintergrund als Jazz-Musiker im Bereich Improvisation steht im Einklang mit dem Interesse der sechs litauischen Künstler, die für die beiden Wandgemälde, die die Ausstellung Riese bilden, verantwortlich sind. Die Künstler interessieren sich für Improvisation und die Fähigkeit, Geschichten auf unterschiedliche Weise zu erzählen, die sich auch im kollektivem, teils improvisierten Entstehungsprozess der Wandbilder wiederfindet. An diesem Abend sprechen die Teilnehmer mit Martin Schwarz über das Erlernen und die Fähigkeit der Improvisation und wie er sie als Bassist und Komponist in seiner Praxis einsetzt.