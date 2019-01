Naheliegende Berufe

Langenhagen. Am Donnerstag, 31. Januar, startet um 19 Uhr beim Kunstverein Langenhagen die Veranstaltung „Naheliegende Berufe #8“ – Gespräch von und mit Sonja Eismann, Redakteurin und Mitgründerin des MIssy-Magazine, Magazine für Pop, Politik und Feminismus. Naheliegende Berufe ist ein Format, in dem Experten aus thematisch naheliegenden Berufsfeldern über ihre Arbeit sprechen und so einen anderen Blick auf die Ausstellung ermöglichen.