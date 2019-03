Nähstube für Kids

Im AWO-Familienzentrum „Sonnenblume“

Langenhagen. Im Familienzentrum „Sonnenblume“ der AWO Region Hannover findet am Montag, 15. April, ein Nähkursus für Kinder ab acht Jahren statt. Vorerfahrungen im Nähen sind nicht erforderlich. Der Kursus dauert von 9 Uhr bis 12 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro inklusive Material. Genäht wird dieses Mal eine Tasche aus einer alten Jeans. Nähmaschinen werden von der Schneidermeisterin Cornelia Kiehm zur Verfügung gestellt, die den Kursus leitet. Mitzubringen sind gute Laune und Spaß an der Handarbeit.Nähere Informationen und Anmeldung im Familienzentrum „Sonnenblume“, Moorlilienweg 2, in 30855 Langenhagen-Kaltenweide oder telefonisch unter (0511) 5 19 35 30 oder per Mail: familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de Weitere Informationen: AWO Familienzentrum Sonnenblume, Bastian Altvater, Telefon (0511) 51 93 53 10.