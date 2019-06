"Nahtstelle" geschlossen

Langenhagen. Die „Nahtstelle“ geht in die Sommerpause: Die Kleiderkammer der Johanniter in Langenhagen ist vom 5. bis einschließlich 29. Juli geschlossen. Danach sind die ehrenamtlichen Helfer wieder zu den gewohnten Zeiten in der Johanniter-Dienststelle am Pferdemarkt 84 zu erreichen. Diese sind dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie 16:30 bis 18:30 Uhr, außerdem an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr. Dann werden wieder Kleidungsstücke ausgegeben und Spenden angenommen. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, melde sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 9 72 38 72 oder kommt vorbei.