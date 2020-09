"Nahtstelle" lädt ein

Langenhagen. Die Johanniter-Kleiderkammer „Nahtstelle“ geht neue Wege: Zum ersten Mal laden die Ehrenamtlichen zum Herbstflohmarkt ein und zwar am Sonnabend, 3. Oktober, in die Dienststelle Am Pferdemarkt 84. Von 10 bis 14 Uhr können sich Interessierte gegen eine Spende mit gut erhaltener Second-Hand-Kleidung für die anstehende Herbst-/Winter-Saison eindecken. „Unser Lager ist voll und wir müssen dringend Platz schaffen“, sagt Nahtstellen-Koordinatorin Jennifer Rihm mit einem herzlichen Dank an die Bürger Langenhagens. Die Spendenbereitschaft der Menschen, die etwas abzugeben haben, sei immens hoch. So hoch, dass die Sachen derzeit gar nicht alle an Bedürftige weitergegeben werden könnten. Das Angebot übersteige die Nachfrage.

Dazu steht im kommenden Jahr der Umzug der Dienststelle an. Auch hier ist es wie bei einem „üblichem“ Umzug: Vorher wird ausgemistet. Alles, was übrig ist, können sich die Langenhagener zum Preis von zwei Euro pro Teil an Erwachsenenkleidung, einem Euro für Kinderkleidung oder fünf Euro für Jacken abholen. Die Einnahmen kommen komplett der Arbeit der Ehrenamtlichen in der Kleiderkammer zugute. Die „Nahtstelle“ braucht neben Sachspenden auch finanzielle Förderung, um weiter bestehen zu können.

Der Flohmarkt findet bei gutem Wetter draußen statt, ansonsten in der Fahrzeughalle. Die gängigen Corona-Maßnahmen gelten auch hier: Besucher haben bitte einen Mund-Nasen-Schutz dabei und halten Abstand zueinander.