Navi gestohlen

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 5.15 Uhr, in das Fahrzeuginnere eines am Wohnhaus abgestellten BMW X5 am Elisabeth-Selbert-Weg. Hier wurde ein fest eingebautes Navigationsgerät mit Bedienelement sowie das virtuelle Cockpit entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.