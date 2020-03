Nerven liegen blank

Langenhagen (ok). In der Krise liegen bei einigen Mitmenschen offensichtlich die Nerven blank: Nach Auskunft der Polizei ist es am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Erich-Ollenhauer-Straße 13 zu einem Streit mit Beleidigungen zwischen einem 19- und 39-Jährigen gekommen. Der 39-Jährige stieß den 19-Jährigen im Supermarkt.