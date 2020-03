Neubau des Rathauses

Langenhagen (ok). Das Preisgericht des Architektenwettbewerbs "Anbau und Sanierung Rathaus Langenhagen" tagt am Dienstag, 10. März, nichtöffentlich. Die Wettbewerbsergebnisse werden im Anschluss im Ratstrakt ausgestellt. Dort sind sie bis einschließlich Mittwoch, 25. März, zu den Öffnungszeiten zu sehen – montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr sowie in der geraden Kalenderwoche auch sonnabends von 9 bis 12 Uhr.