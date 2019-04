Neue Gesichter im Kirchen- und Kapellenvorstand

Helstorf/Abbensen. Im Kirchen- und Kapellenvorstand gibt es einen personellen Wechsel. Zwei bisherige Mitglieder, die ihr Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt haben, werden im Gottesdienst am Sonntag, 14. April, in der Helstorfer Kirche entpflichtet. Gleichzeitig werden die neuen Mitglieder Olaf Meyer als Kapellenvorsteher und Philipp Wiese als Kirchenvorsteher feierlich durch Pastor Rake in ihr Amt eingeführt. Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, lädt der Kirchenvorstand zu einem kleinen Empfang ein.