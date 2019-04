Neue Gruppe

Schulenburg (ok). 70 neue Wohneinheiten entstehen in Schulenburg. Kindergartenplätze werden also dringend benötigt. Der Rat der Stadt Langenhagen hat deshalb in seiner jüngsten Sitzujng beschlossen, dass es eine weitere Kindergartengruppe in Schulenburg geben soll. Maximal 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sollen ab August betreut werden.