Neue Jugendgruppe

Langenhagen. Die neue Jugendgruppe der St. Paulus-Gemeinde lädt für Sonntag, 23. September, um 18 Uhr zu ihrem ersten Jugend-Gottesdienst ein. Unter der Anleitung von Diakonin Annika Kruse haben neun Jugendliche einen modernen Gottesdienst zu dem Motto „Mensch ist Mensch – Wir zusammen“ gestaltet. Mit moderner Musik und erfrischenden Texten richtet sich der Gottesdienst an Jung und Alt – und soll auch viele Jugendliche in die Kirche an der Hindenburgstraße 85 locken.