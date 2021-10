Neue Kurse beim SCL

Funktionstraining im Gesundheitssport

Langenhagen. Der SC Langenhagen bietet folgende neue Kurse im Bereich Gesundheitssport an: Funktionstraining (nur mit ärztlicher Verordnung), mittwochs von 9.30 bis 10 Uhr, fortlaufend ab dem 10. November im Clubheim des SCL, großer Saal; Leibnizstraße 56, in Langenhagen. Was: Nordic Walking Schnupperkurs für Anfänger und leicht Fortgeschrittene, sechs Mal donnerstags von 11.15 bis 12.15 Uhr, ab dem 11. November, (11.11.; 18.11.; 25.11.; 02.12.; 09.12.; 16.12.) Treffpunkt am großen Eingangstor zum SCL-Sportplatz. Kursgebühr für Vereinsmitglieder 30 Euro, für Nicht-Mitglieder 48 Euro.Die Ausleihe von Stöcken ist begrenzt möglich, gegen geringe Gebühr. Für beide Angebote ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen bitte in der Geschäftsstelle des SCL unter :geli.klemp@web.de oder Telefon (05 11) 77 22 75 oder marenzoeller@t-online.de oder Teefon (05 11)7 40 36 79.