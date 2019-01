Neue Kurse beim SCL

Langenhagen. Am Montag, 21. Januar, startet bei Anja Bolz wieder ein neuer Yogakurs, zehnmal montags um 17 Uhr in der SCL-Halle. Am 15. Januar startete bei Tina Gerhards wieder ein neuer Zumbakurs, zehnmal dienstags um 18 Uhr in der SCL-Halle. Sofortige Anmeldung unter www.scl-aktuell.de oder Telefon (05 11) 77 22 75 in der Geschäftsstelle (täglich von 9 bis 12 Uhr).