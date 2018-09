Neue Öffnungszeiten

Änderungen bei der Johanniter-Kleiderkammer

Langenhagen. Die Öffnungszeiten der Johanniter-Kleiderkammer in Langenhagen ändern sich ab nächsten Montag, 17. September. Künftig nehmen die Ehrenamtlichen aus dem Nordhannoverschen Ortsverband die Spenden dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie von 16.30 bis 18.30 Uhr entgegen. Außerdem öffnen sie jeden ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr ihre Pforten an ihrer Dienststelle, Am Pferdemarkt 84; Zufahrt über die Grovestraße. Montags und freitags bleibt die Kleiderkammer geschlossen. Telefonisch ist die Kleiderkammer der Johanniter erreichbar unter Telefon (0511) 9 72 38 72.