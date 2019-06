Neue Seniorenbroschüre

Langenhagen. Informationen und Wissenswertes über die Angebote in der Stadt Langenhagen für ältere Menschen enthält die neue Seniorenbroschüre. Das 56-seitige Druckwerk ist kostenlos im Rathaus, in den Verwaltungsstellen sowie im Seniorenbüro in der Schützenstraße erhältlich.

Die Hochglanzbroschüre hält Informationen zu einer Fülle von interessanten Themen bereit. Der Inhalt reicht von A wie ambulante Pflege bis W wie Wohnen im Alter. Seniorenrelevante Einrichtungen werden ebenso dargestellt wie wichtige Adressen und Telefonnummern von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern.

Die Seniorenbroschüre bietet eine ausführliche Übersicht über Dienste, Anbieter und Anlaufstellen und ist als ein zuverlässiger Ratgeber für Seniorinnen und Senioren gedacht.