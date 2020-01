Neue Tagespflege geplant

Godshorn. Die Stiftung Soziale Zukunft der AWO Region Hannover hat die ehemalige Sparkassenfiliale in Alt Godshorn 78 in Langenhagen erworben. In den Räumen will die AWO eine Tagespflege für Seniorinnen und Senioren anbieten. Dieses Angebot für rund 15 Gäste wird dann von der AWO Jugend- und Sozialdienste gGmbH in dichter Anbindung an die AWO City Park Residenz Langenhagen betrieben.Wegen der notwendigen Umbaumaßnahmen werde die Eröffnung der Tagespflege in der zweiten Jahreshälfte liegen.