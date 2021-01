Neuer Bufdi oder FSJler gesucht

Engelbostel/Schulenburg. Die Zeit des jetzigen Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) ist abgelaufen. Der MTV und die Grundschule suchen gemeinsam einen Nachfolger. Wer den Sport liebt und obendrein noch gern mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, sollte nach der Schule über die Alternative BFD/FSJ (Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr) nachdenken. Die Wartezeit auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz kann auf diese Art sinnvoll genutzt werden. Beim Sportverein und in der Schule können wertvolle Erfahrungen gesammelt und eigene Ideen verwirklicht werden. Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit des kostenlosen Erwerbs von Qualifikationen im sportlichen Bereich wie eine Jugend- oder Übungsleiterlizenz an. Bewerber sollten zwischen 16 und 27 Jahre alt sein. Liebe zum Sport und soziales Engagement sollte vorhanden sein.

Die Einsatzzeit beträgt 39 Stunden pro Woche und wird mit 300 Euro monatlichem Taschengeld vergütet. Bei Interesse eine kurze Bewerbung bitte an reimers-schlichte@mtv-engelbostel-schulenburg.de oder info@mtvengelbostel-schulenburg.de oder für weitere Informationen einfach anrufen: Telefon (05 11) 74 12 90 (MTV-Büro, Anrufbeantworter)