Neuer Kindergottesdienst in Engelbostel

Martinsgemeinde lädt Drei- bis Neunjährige ein

Engelbostel. Nach langer Zeit ist es endlich wieder soweit: Am Sonntag, 30. September, lädt die Martinskirchengemeinde zu einem Kindergottesdienst ein. Svenja Kiesé und Anne Eschmann wollen diesen gemeinsam gestalten. Beide haben Kinder in der Martinskita und kamen so miteinander ins Gespräch. „Schnell war uns klar, dass wir auch für die Kleinen in der Gemeinde ein Angebot schaffen möchten, Gemeinschaft zu erleben und mehr über Gott zu erfahren“, berichten die beiden. „Ich freue mich sehr, dass wir in unserer Martinskirchengemeinde so engagierte Ehrenamtliche haben“, lobt Pastor Rainer Müller-Jödicke. Im Erntedankfestgottesdienst am kommenden Sonntag wolle er vor seiner Predigt alle Kinder, die im Sonntagsgottesdienst sind, mit Gebet und einem Lied ins Gemeindehaus verabschieden, wo sie den Gottesdienst kindgerecht weiter feiern werden. „Wir wollen mit den Drei- bis Neunjährigen Bibelgeschichten hören, gemeinsam singen, beten und spielen“, sagen Eschmann und Kiesé. Der nächste Kindergottesdienst sei für den Sonntag nach den Herbstferien, 21. Oktober, geplant. Zukünftig solle es das Angebot für Kinder etwa einmal im Monat geben; die weiteren Termine werden über den Gemeindebrief bekannt gegeben.