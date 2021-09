Neuer Konfi-Jahrgang

Langenhagen. Am Sonntag, 12. September um 10 Uhr werden die neuen Konfis in der Elisabethkirche begrüßt. Da voraussichtlich viele Jugendliche mit ihren Eltern zur Kirche kommen werden, könnte es voll werden. Alle anderen, die an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, werden deshalb gebeten, eine der Nachbarkirchen zu besuchen.

Eltern, deren Kinder im Jahr 2008/2009 geboren sind, haben jetzt auch kurzfristig noch die Möglichkeit, ihr Kind für den kommenden Konfirmationsjahrgang anzumelden. Die Anmeldung erfolgt online auf der Homepage der Elisabethkirchengemeinde ( www.elisabethgemeinde.de ). Dort gibt es auf der linken Seite den Button „Anmeldung Konfirmandenzeit“, unter dem das Anmeldeformular zu finden ist.

Wem es nicht möglich sein sollte, die Anmeldung online vorzunehmen, wende sich einfach an das Kirchenbüro (Telefon 0511 / 73 31 61).