Neuer Treff

Langenhagen (ok). Die mobile aufsuchende Jugendarbeit Maja und das Café Monopol starten am Freitag, 23. November, ein neues Angebot in den Räumen des Café Monopol. Uhrzeit: 14 bis 19 Uhr. Alexander Pischel von Maja: "Es ist ein niedrigschwelliges Angebot, im Vordergrund steht es, zuerst einen neuen Anlaufpunkt im Zentrum anzubietenm und einen Übergang zu schaffen, bis ein neues Jugendzentrum steht." Bedarf bestehe schon lange, nun habe es auch personell geklappt.