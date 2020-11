Neuer Vorstand gesucht

Engelbosteler Förderverein existiert seit 52 Jahren

Engelbostel (ok). Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Engelbostel ist gut und währt vor allen Dinge schon lange. Der Förderverein existiert seit nunmehr 52 Jahren. Jetzt will der langjährige Vorstand den Staffelstab weiterreichen, nicht zuletzt, weil die eigenen Kinder auf weiterführende Schulen gewechselt sind. Eine der zentralen Aufgaben wird die Gestaltung der Debatte über die Ausrichtung des Vereins. Eine besondere Herausforderung in Corona-Zeiten. Die Zukunft der Eltern soll aktiv mitgestaltet werden. An finanziellem Background steht Eigenkapital im mittleren vierstelligen Bereich zur Verfügung. Beim Sponsorenlauf im vergangenen Jahr ist die Summe von 26.250 Euro erlaufen worden. Von der Summe soll das Außengelände gestaltet werden. Mehr Infos beim derzeitigen ersten Vorsitzenden Daniel Lass unter der Telefonniummer (0151) 10 84 73 99.