Neues Konzept

DRK Krähenwinkel: Blutspende am 25. Mai

Krähenwinkel (ok). Die nächste Blutspende im Krähenwinkeler Dorfgemeinschaftshaus geht am Dienstag, 25. Mai, über die Bühne. Ein Termin kann im Vorfeld unter www.terminreservierung.blutspende-leben-de reserviert werden, aber auch ein Spontanbesuch ist natürlich möglich. Um die Wartezeiten in diesem Fall zu verkürzen, geht das DRK Krähenwinkel mit einem neuen Konzept an den Start. So wird die Spendenzeit von 15 bis 20 Uhr verlängert. Es gibt zwei Anmeldestationen, zwei hb-Stationen, an denen der Eisenwert gemessen wird, und es stehen auch zwei Ärzte zur Verfügung. Vorsitzender Horst Waldfried: "Nur die Hälfte der Liegen ist für die Spender, die auch reserviert haben. Nach getaner Arbeit wartet wieder ein Imbiss auf die Spender.