Neues Programm

Chin Meyer kommt am 5. Mai ins daunstärs

Langenhagen. Chin Meyer kommt mit seinem neuen Programm „Leben im Plus" am Sonntag, 5. Mai, um 19 Uhr ins daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße.Chin Meyer, Humor-Meister der Finanzwelt und Top-Analyst für Lebensverhältnisse ist sich sicher: Bisherige große Widersprüche vereinen sich vor unseren Augen zu unliebsamen Synergien, getrieben von Geld und Politik. Denn bis vor kurzem galt noch: trotziges fünfjähriges Kind ODER mächtigster Mann der Welt. Verfassungsschutz ODER Pannen-Dienst. Mutter aller Probleme-Minister ODER Schraube locker. Heute hingegen ist alles möglich, denn das alte Entweder-Oder-Denken ist ein Fall für den Misthaufen. Chin Meyer dreht die Verhältnisse um. Er lässt Widersprüche humorvoll zu und inspiriert ein Leben im Plus. Also: Mentaler Veganer sein UND trotzdem Steak lieben! Totalitäre Neigungen haben UND trotzdem Menschenrechte achten! Kapitalist sein UND trotzdem sozialverträglich handeln!Gewohnt geistvoll, bissig und liebevoll durchforstet Chin Meyer die herrlich absurden Widersprüche von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik: Ob Digitalisierung 5.0, künstliche Intelligenzen, Migration oder Verschwörungstheorien – wie immer unterstützt vom Steuerfahnder Sigmund von Treiber und weiteren Management-Gurus surft er böse, charmant, improvisationsfreudig, musikalisch und überaus humorvoll durch unsere schöne, bunte, neue Welt. Weitere Infos auch auf www.chin-meyer.de.