Neues VHS-Programm

Langenhagen. Die neuen, für Frühjahr/Sommer 2021 geplanten Veranstaltungen sind nun auf der Homepage der Volkshochschule Langenhagen unter www.vhs-langenhagen.de zu finden und können dort gebucht werden. Anmeldungen können zudem schriftlich, per Post oder per Fax unter (0511) 7307-97 18 oder eMail (info@vhs-langenhagen.de) erfolgen. Ab 10. Januar erscheint das gedruckte Programm und wird an den bekannten Orten in den Geschäftsstellen der VHS, im Rathaus, in der Stadtbibliothek, den Verwaltungsstellen, in Banken und Sparkassen sowie in zahlreichen Geschäften ausliegen. Der Semesterstart ist geplant für den 15. Februar.