Neufassung der Satzung

Krähenwinkel. Die Neufassung der Satzung ist Thema der außerordentlichen Mitgliederversammlung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

am Freitag, 4. Juni, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle des TSV KK am

Sportplatzweg. Es müssen mindestens 50 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sein, damit die Versammlung beschlussfähig ist.

Der Entwurf der Satzung (Synopse) kann zusätzlich über die Spartenleiter oder über Jörg Prick; stellvertender Vorsitzender-Verwaltung@tsvkk.de, per E-mail angefordert werden. Ab 19 Uhr ruht in allen Sparten der Sportbetrieb!

Da die Mehrzweckhalle nicht beheizt ist, wird auf entsprechende Kleidung hingewiesen. Die durch Corona bedingten Distanz- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Auf dem gesamten Gelände des TSV KK (auch auf den Wegen von den Parkplätzen/Fahrradständer) zur Halle sowie beim Betreten und Verlassen und während des Aufenthaltes in den Räumlichkeiten ist jede Person verpflichtet einen

Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten und eine

medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Soweit und solange die pflichtige

Person einen Sitzplatz eingenommen hat und das Abstandsgebot eingehalten wird, darf die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden.