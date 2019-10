Neugierig?

Aktive Christen veranstalten Familien-Café

Langenhagen (elr). Das erste Familien-Cafe des Vereins der aktiven Christen, startet am Sonntag, 13. Oktober, um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte am Brinker Park, Fuhrenkamp 26. In gemütlicher Runde treffen sich Familien alle zwei Monate bei einer Tasse Tee oder Kaffee und einem Gebäck zu Gesprächen über die Themen, die man auf dem Herzen trägt: Kinder, Erziehung, Schule, Familie und vieles mehr. Interessierte sind herzlich eingeladen, Anmeldungen bis zum Donnerstag, 10. Oktober, unter 015233559129 via WhatsApp, Signal oder Viber mit Angabe von Namen und Anzahl der Erwachsenen und Kinder.